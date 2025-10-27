В Беларуси выпустили зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом

Основной идеей бренда является сохранение и популяризация национальных традиций Беларуси. «В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии. Мы надеемся, что в этом зимнем сезоне белорусские автовладельцы смогут по достоинству оценить нашу новинку», — отметила Анна Басаревская.