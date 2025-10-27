Фоторепортаж с дрифт-фестиваля в Кронштадте: три дня драйва, адреналина и автокультуры

С 17 по 19 октября в Кронштадте, на территории Санкт-Петербурга, проходил автомобильный фестиваль, объединивший любителей скорости, звука моторов и ярких эмоций. Гости могли увидеть десятки уникальных автомобилей, тюнинг-проектов и дрифт-болидов. Автолюбители делились опытом, фотографировались и знакомились с участниками. Во второй и третий день помимо работы выставочной зоны, проходили интервью с известными командами и пилотами. Они рассказали о своих проектах, планах и о том, как развивается культура дрифта в России. Особое внимание привлекла зона дрифт-такси. Каждый желающий мог занять пассажирское место в настоящем дрифт-авто и испытать, что значит скорость, управляемый занос и полный контроль на грани.