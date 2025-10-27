Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лукойл» планирует продать зарубежные активы из-за санкций США

«Лукойл» начал рассматривать заявки на покупку его зарубежных активов.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Лукойл» объявила о планах продажи своих зарубежных активов в ответ на введенные против нее санкции США. По словам представителей компании, рассмотрение заявок уже началось.

«в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато», — заявили в «Лукойле».

Уточняется, что продажа активов проводится в рамках лицензии OFAC, разрешающей сворачивание деятельности. Если потребуется, «Лукойл» планирует обратиться за продлением лицензии, чтобы обеспечить непрерывную работу своих международных активов.

Ранее KP.RU сообщил, что США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что прежде всего ударит по странам Евросоюза. Из-за этого уже начали закрываться заправки в Финляндии.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше