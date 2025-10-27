«Лукойл» планирует продать зарубежные активы из-за санкций США

Компания «Лукойл» объявила о планах продажи своих зарубежных активов в ответ на введенные против нее санкции США. По словам представителей компании, рассмотрение заявок уже началось.
«в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато», — заявили в «Лукойле».
Уточняется, что продажа активов проводится в рамках лицензии OFAC, разрешающей сворачивание деятельности. Если потребуется, «Лукойл» планирует обратиться за продлением лицензии, чтобы обеспечить непрерывную работу своих международных активов.