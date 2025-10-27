Kpler: в октябре Индия закупала у США рекордные объемы сырой нефти

В октябре Индия закупала у США рекордные объемы сырой нефти, пишет The Economic Times, ссылаясь на данные аналитической платформы Kpler.
Согласно ее подсчетам, ежедневные закупки сырой нефти в этом месяце выросли до 540 тысяч баррелей, что является максимумом с 2022 года. Аналитики полагают, что октябрь закроется на уровне около 575 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре показатель упадет до 400−450 тысяч баррелей.
При этом первое место крупнейшего поставщика сырья для Индии сохранила РФ, которая обеспечивает треть ее общего импорта, второе и третье места занимают Ирак и Саудовская Аравия соответственно.
Аналитик Kpler Сумит Ритолия полагает, увеличение импорта нефти из США связано с ценовой разницей между сортами Brent и WTI, а также отсутствием спроса со стороны КНР. Нью-Дели своими действиями пытается диверсифицировать источники поставок в сторону от РФ и снизить торговую напряженность с Белым домом, считает эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Индия прекратит закупки нефти у России.
В августе сообщалось, что Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% на импорт из Индии. Тем самым размер тарифов на импорт индийских товаров достиг 50%.