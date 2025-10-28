МВД разъяснило, обязательна ли замена автомобильных номеров без флага России

Владельцы транспортных средств, получившие автомобильные номера до вступления в силу новых требований об обязательном размещении изображения флага России на регистрационных знаках, не обязаны производить их замену. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Согласно внесенным изменениям в государственный стандарт «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», с 1 января 2025 года все вновь выдаваемые номера со световозвращающим покрытием должны содержать изображение национального флага. При этом действующее законодательство не предусматривает обязанности по замене ранее выданных регистрационных знаков, соответствующих предыдущей редакции стандарта.
В ведомстве подчеркнули, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции осуществляют выдачу номеров в строгом соответствии с актуальными требованиями национального стандарта, который теперь включает обязательное наличие флага России. Что касается административной ответственности, то в МВД напомнили, что управление транспортным средством с нестандартными номерными знаками, согласно статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.
