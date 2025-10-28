Инфляция в Новосибирской области снижается третий месяц подряд

В сентябре годовой рост цен составил 8,8%, при этом по сравнению с августом цены упали. Эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко отметил, что подешевели продукты питания и непродовольственные товары, тогда как услуги слегка подорожали.