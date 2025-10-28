Инфляция в Новосибирской области снижается третий месяц подряд

В Новосибирской области инфляция снижается третий месяц подряд. Об этом пишет Горсайт.
В сентябре годовой рост цен составил 8,8%, при этом по сравнению с августом цены упали. Эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко отметил, что подешевели продукты питания и непродовольственные товары, тогда как услуги слегка подорожали.
В частности, снизились цены на сыры благодаря большому летнему урожаю молочного сырья. Удешевление молока позволило сыроделам сократить издержки и продавать запасы со скидкой. Также упал спрос на непродовольственные товары, что привело к распродажам подержанных иномарок, телевизоров и холодильников.
Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% и продолжит поддерживать высокие процентные ставки, чтобы сдерживать рост цен. По прогнозам, инфляция в 2026 году может опуститься до 4−5%.
Юрий Коленко подчеркнул, что прогнозы на следующий год остаются неопределёнными, однако нынешние изменения цен могут повлиять на экономическую ситуацию в регионе.