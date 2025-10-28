В МВД РФ рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

Ранее в СПЧ при президенте РФ выступили с инициативой о прекращении выдачи автомобильных номеров без триколора. В настоящее время в России действуют два ГОСТа в отношении автомобильных номеров, что позволяет водителям использовать номера без цветных триколоров. Это не только вопрос эстетики, но и вопрос регулирования единых подходов. Руководитель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что отсутствие триколора может свидетельствовать о пренебрежении к государству.