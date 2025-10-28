Вкладчики массово перемещают деньги между банками: в чём дело

Об этом пишет «Коммерсант», сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно самым свежим данным Центрального банка России, по итогам сентября портфель депозитов крупнейших финансовых учреждений страны уменьшился. Совкомбанк лишился 2,8 своих вкладов, ВТБ потерял 1,2% депозитов граждан, из Газпромбанка забрали 0,8% вкладов, а из Т-Банка — 0,2%.
При этом, ровно за тот же период, то есть за первый месяц осени, у других игроков банковского рынка России, например, в Сбербанке, наоборот, данная метрика выросла. Больше всего новых вкладов в сентябре россияне открыли в Альфа-Банке. Депозитный портфель компании увеличился на целых 4%.
Эксперты объяснили такую бурную миграцию денег граждан, когда россияне массово переводят деньги из одного банка в другой, желание граждан воспользоваться, как они полагают, более выгодными условиями, например, более высоким процентом по депозитам. Специалисты отмечают, что поведение людей вполне логично.
Всё дело в том, что из-за тех сигналов, которые руководство Центрального банка России начало транслировать в публичной риторике ещё в самом начале сентября, вкладчикам стало ясно, что дальнейшее снижение ключевой ставки регулятора оказалось под большим вопросом. В частности, было сказано, что в РФ перестала снижаться инфляции.
Кроме этого, в Минфине озвучили идею провести с 1 января 2026 года в России новую налоговую донастройку, в рамках которой в стране должны повысить НДС с нынешних 20% до 22%, а также ввести ряд других инициатив, способных ещё сильнее разогнать инфляцию. Естественным ответом руководство ЦБ стало ужесточение риторики в части снижения ставки.
Когда люди поняли, что доходность по депозитам уже начиная с сентября и тем более в октябре начнут падать медленнее, чем раньше, они стали искать своим сбережениям более выгодно применение, ибо коммерческие банки перестали столь же стремительно понижать свои ставки, как это было ещё пару месяцев назад.