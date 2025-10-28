Вкладчики массово перемещают деньги между банками: в чём дело

Когда люди поняли, что доходность по депозитам уже начиная с сентября и тем более в октябре начнут падать медленнее, чем раньше, они стали искать своим сбережениям более выгодно применение, ибо коммерческие банки перестали столь же стремительно понижать свои ставки, как это было ещё пару месяцев назад.