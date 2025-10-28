Росавиация запретила авиакомпании «Ангара» выполнять рейсы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае авиакомпания «Ангара» с 5 ноября не сможет выполнять коммерческие рейсы. Такое решение приняла Росавиация после внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Компания прекращает продажу билетов на все рейсы после 1 ноября. Пассажиры, купившие билеты на полеты после 5 ноября, могут оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы других перевозчиков.
Маршрутная сеть «Ангары» включала 11 направлений, в том числе Хабаровск — Зея, Хабаровск — Тында, Хабаровск — Охотск через Николаевск.
Перевозку пассажиров по этим направлениям будут выполнять «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». «Аврора» продолжит полеты из Хабаровска в Зею и Тынду. «Хабаровские авиалинии» обслужат маршрут Хабаровск — Николаевск — Охотск.