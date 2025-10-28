По программе «1000 дворов» с будущего года появятся новые льготы участникам

По существующей схеме, максимальное количество баллов, которое может набрать заявка на участие в программе, составляет 150. Для домов, где есть собственники с ранениями, полученными в ходе СВО, будет начислено дополнительно 30 баллов. Это позволит таким участникам иметь преимущество при отборе и повысит вероятность реализации их проектов по улучшению придомовых территорий.