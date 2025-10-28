По программе «1000 дворов» с будущего года появятся новые льготы участникам

В Приморском крае решили ввести дополнительную преференцию для ветеранов специальной военной операции, имеющих инвалидность, чтобы поддержать их участие в программе «1000 дворов». Эта мера предусматривает предоставление таким ветеранам дополнительных баллов при оценке заявок на благоустройство дворовых территорий, что увеличит шансы на получение финансирования.
По существующей схеме, максимальное количество баллов, которое может набрать заявка на участие в программе, составляет 150. Для домов, где есть собственники с ранениями, полученными в ходе СВО, будет начислено дополнительно 30 баллов. Это позволит таким участникам иметь преимущество при отборе и повысит вероятность реализации их проектов по улучшению придомовых территорий.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил муниципальным властям внести изменения в порядок отбора заявок, включив туда категорию «участники СВО с инвалидностью». В первую очередь эту инициативу планируют реализовать во Владивостоке, а затем распространить опыт на другие города и районы региона.
Новая мера поддержки поможет домам, где проживают ветераны с ранениями, получить дополнительные преимущества не только в программе «1000 дворов», но и в других муниципальных программах по благоустройству.
Кроме того, губернатор подчеркнул важность оснащения придомовых территорий и жилых домов, где живут инвалиды из числа участников СВО, специальным оборудованием, необходимыми для маломобильных граждан.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин сообщил, что изменения в краевом порядке программы позволят направлять средства на благоустройство и ремонт через муниципалитеты на новых условиях.
Добавим, что вопросам благоустройства в Приморском крае уделяется большое внимание. В регионе реализуется несколько федеральных и региональных проектов по фомированию комфортной городской среды. Приморье также активно участвует в нацпроекте, по которому благоустраиваются общественные территории. В 2026 году на финансирование ремонта придомовых территорий только в рамках программы «1000 дворов» в бюджете края планируется выделить 600 миллионов рублей.