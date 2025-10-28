Тихая сговоренность: почему цены на рынках топлива и связи в Казахстане редко снижаются, рассказал эксперт

То есть, это промежуточное состояние между монополией и конкуренцией, где несколько фирм контролируют большую часть рынка. В итоге они даже могут начать действовать как бы «по договоренности», ведь каждый игрок понимает, что его действия вызовут ответ других. При этом, согласно сообщению Руслана Султанова, такое положение отражается в том, что цены на рынке могут не снижаться или этот процесс происходит слишком медленно. Это связано со следующими факторами: эффект зеркала — если один игрок снижает цену, другие отвечают тем же, и все теряют прибыль. Поэтому компании выбирают стабильность; неявный сговор — даже без официальных договоренностей компании наблюдают друг за другом и следуют общим «правилам игры»; высокие барьеры входа — построить нефтебазу, телеком-сеть или авиакомпанию стоит дорого, поэтому новые игроки на подобных рынках просто не появляются.