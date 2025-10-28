Тихая сговоренность: почему цены на рынках топлива и связи в Казахстане редко снижаются, рассказал эксперт

Когда на том или ином рынке имеется один основной «игрок», то это называется монополией — то есть одна компания может влиять на состояние всей сферы. Противоположная ситуация обычно считается более благоприятным фактором, когда имеется множество конкурентов. В результате возникает больше предложения и возможностей для покупателей/потребителей. Однако иногда возникает ситуация, когда на рынке образуется несколько крупных игроков, которые могут действовать как бы по договоренности, хотя и не явной.
Как сообщает экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», такое положение называется «олигополией». И оно также может иметь негативные стороны для казахстанцев. Как работает олигополия «Экономисты называют это “олигополией” — когда на рынке всего несколько крупных игроков, и каждый из них слишком велик, чтобы не влиять на цену, но слишком осторожен, чтобы начинать ценовую войну. В итоге конкуренция вроде бы есть, но цены будто по негласной договоренности “шагают строем”, — отмечает эксперт.
То есть, это промежуточное состояние между монополией и конкуренцией, где несколько фирм контролируют большую часть рынка. В итоге они даже могут начать действовать как бы «по договоренности», ведь каждый игрок понимает, что его действия вызовут ответ других. При этом, согласно сообщению Руслана Султанова, такое положение отражается в том, что цены на рынке могут не снижаться или этот процесс происходит слишком медленно. Это связано со следующими факторами: эффект зеркала — если один игрок снижает цену, другие отвечают тем же, и все теряют прибыль. Поэтому компании выбирают стабильность; неявный сговор — даже без официальных договоренностей компании наблюдают друг за другом и следуют общим «правилам игры»; высокие барьеры входа — построить нефтебазу, телеком-сеть или авиакомпанию стоит дорого, поэтому новые игроки на подобных рынках просто не появляются.
Примеры олигополии в Казахстане
Среди примеров олигополии, сложившихся в казахстанской экономике, эксперт выделяет сферы топлива и связи. «Когда мировая нефть дешевеет, цены на АЗС падают с задержкой. Почему? Потому что на внутреннем рынке несколько крупных компаний определяют тон. Они не нарушают закон — просто никто не спешит первым “урезать маржу”. А когда нефть дорожает — розничная цена растет сразу. Так работает ценовая асимметрия, типичная для олигополий», — отмечает эксперт. В свою очередь в сфере мобильной связи олигополия имеет те же черты — есть три оператора, три похожих тарифа, а также три одинаковые акции. В итоге никто не хочет обострять борьбу между компаниями, ведь снижение цен ударит по всем участникам рынка.
Поэтому конкуренция может проходить в «мягких» формах — бонусах, пакетах услуг, имидже бренда. «Простыми словами, олигополия — это рынок, где каждый делает вид, что конкурирует, но на деле никто не хочет разрушать систему. Потребитель платит больше, чем при свободной конкуренции, но меньше, чем при монополии», — заключает Руслан Султанов.