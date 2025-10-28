Стало известно, сколько составит пенсия для неработающих россиян в 2026 году

Средняя социальная пенсия по старости в тот же период равна 15 856 рублям. В отличие от страховой, она не зависит от стажа и зарплаты. С 1 апреля 2026 года её также проиндексируют, когда увеличится прожиточный минимум пенсионера. Точный коэффициент пока не определён.