Стало известно, сколько составит пенсия для неработающих россиян в 2026 году

В 2026 году страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Такой прогноз озвучила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Сейчас, по данным на июль 2025 года, средняя пенсия составляет 25 826 рублей. После индексации на 7,6% она вырастет до 27 788 рублей, передает «ТАСС».
Средняя социальная пенсия по старости в тот же период равна 15 856 рублям. В отличие от страховой, она не зависит от стажа и зарплаты. С 1 апреля 2026 года её также проиндексируют, когда увеличится прожиточный минимум пенсионера. Точный коэффициент пока не определён.
Страховая пенсия остаётся самым распространённым видом выплат. Её получают при выходе на пенсию, инвалидности или потере кормильца. Размер зависит от фиксированной части и количества пенсионных баллов, которые зависят от стажа и заработка.
