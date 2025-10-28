Посол Толченов: Индонезия заинтересована в поставках нефти и газа из РФ

«Что касается топливно-энергетического комплекса, то у индонезийской стороны, которая является нетто-импортером и по нефти, и по сжиженному газу, интерес к поставкам из России есть, обсуждение ведется с различными российскими компаниями», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.