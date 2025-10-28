Посол Толченов: Индонезия заинтересована в поставках нефти и газа из РФ

Индонезия испытывает интерес к поставкам нефти и газа из России, обсуждая этот вопрос с российскими компаниями, заявил журналистам посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.
«Что касается топливно-энергетического комплекса, то у индонезийской стороны, которая является нетто-импортером и по нефти, и по сжиженному газу, интерес к поставкам из России есть, обсуждение ведется с различными российскими компаниями», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
Толченов отметил, что РФ не раз выражала готовность к поставкам в Индонезию любых видов энергетического сырья и продуктов его переработки. Кроме того, по словам посла, Россия может сотрудничать с индонезийской стороной в сфере атомной энергетики.
«Искренне надеюсь на то, что большая АЭС или малые модульные реакторы здесь будут построены в наземном либо плавучем исполнении», — добавил он.
Напомним, в начале сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийским журналистам заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней при условии «развития равноправной взаимовыгодной практической кооперации».