В Омске выставлены на продажу магазины сети New Tobacco

На сайте «Авито» появились объявления о продаже в Омске нескольких магазинов известной сети New Tobacco. Эти комплексы специализируются на продаже табака, табачных изделий, никотиносодержащей продукции, а также различных аксессуаров для курения.
Стоит сказать, что в продаже находится часть омских магазинов. Точное количество при этом не сообщается. Как отмечено в объявление, киоски продают как готовый бизнес. Цена каждого из магазинов 300 тыс. рублей без товарных остатков.
В частности, продаются комплексы, расположенные в разных районах города. Все они находятся вблизи или прямо на остановках общественного транспорта. Во всех объявлениях указано, что те магазины, которые не находятся на реализации, продолжают работать. В них также говорится, что «продажа связана с необходимость вливания средств в новый проект».
