В Иркутске поднялся в небо второй импортозамещенный самолет МС-21: подробности

С аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в небо поднялся второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпромторга России.
В ведомстве отметили, что во время полета пилоты и специалисты тестировали работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14.
«Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.
Ранее авиаэксперт объяснил, когда начнется серийное производство российских самолетов и почему оно задерживается.
Также в «Ростехе» обещали, что серийное производство самолета МС-21 начнется с 2025 года, а полностью импортозамещенного Superjet New — c 2026 года. Оба самолета, в импортозамещенном виде, давно ждут. Особенно МС-21, который должен заменить зарубежные Airbus А320 и Boeing 737 на самых ходовых среднемагистральных направлениях — от 2,5 до 5 тысяч километров.
Летом этого года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ПМЭФ заявил, что РФ планирует наращивать выпуск самолетов SJ-100 и 36 МС-21 до 20 в год.