В Иркутске поднялся в небо второй импортозамещенный самолет МС-21: подробности

Также в «Ростехе» обещали, что серийное производство самолета МС-21 начнется с 2025 года, а полностью импортозамещенного Superjet New — c 2026 года. Оба самолета, в импортозамещенном виде, давно ждут. Особенно МС-21, который должен заменить зарубежные Airbus А320 и Boeing 737 на самых ходовых среднемагистральных направлениях — от 2,5 до 5 тысяч километров.