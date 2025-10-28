Ричмонд
В Иркутске поднялся в небо второй импортозамещенный самолет МС-21: подробности

Минпромторг: Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

С аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в небо поднялся второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпромторга России.

В ведомстве отметили, что во время полета пилоты и специалисты тестировали работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14.

«Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее авиаэксперт объяснил, когда начнется серийное производство российских самолетов и почему оно задерживается.

Также в «Ростехе» обещали, что серийное производство самолета МС-21 начнется с 2025 года, а полностью импортозамещенного Superjet New — c 2026 года. Оба самолета, в импортозамещенном виде, давно ждут. Особенно МС-21, который должен заменить зарубежные Airbus А320 и Boeing 737 на самых ходовых среднемагистральных направлениях — от 2,5 до 5 тысяч километров.

Летом этого года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ПМЭФ заявил, что РФ планирует наращивать выпуск самолетов SJ-100 и 36 МС-21 до 20 в год.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше