Пенсии в России ждет значительный рост: какая сумма ждет неработающих пенсионеров в 2026 году

Профессор также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров на указанную дату был равен 15 856 рублям. Она подчеркнула, что в отличие от страховых, социальные выплаты не связаны с трудовым стажем и уплаченными взносами. Финогенова добавила, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии также проиндексируют, но точный коэффициент пока не определен.