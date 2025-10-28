Пенсии в России ждет значительный рост: какая сумма ждет неработающих пенсионеров в 2026 году

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году, по прогнозам, превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она пояснила, что страховая пенсия является наиболее массовым видом выплат, который назначается при достижении определенного возраста, в случае инвалидности или потери кормильца.
Эксперт уточнила, что величина такой пенсии складывается из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Количество этих коэффициентов зависит от стажа и размера заработной платы, а стоимость одного балла ежегодно устанавливается государством.
По словам Финогеновой, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляла 25 826 рублей. После запланированной индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 789 рублей.
Профессор также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров на указанную дату был равен 15 856 рублям. Она подчеркнула, что в отличие от страховых, социальные выплаты не связаны с трудовым стажем и уплаченными взносами. Финогенова добавила, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии также проиндексируют, но точный коэффициент пока не определен.
«С 1 апреля 2026 года после индексации на рост прожиточного минимума пенсионера в 2025 году размер социальных пенсий увеличится, однако пока нет подтвержденной информации относительно коэффициента индексации», — передает ее слова ТАСС.
Социальная пенсия, как пояснила эксперт, предназначена для граждан, не имеющих необходимого трудового стажа. При этом право на социальную пенсию по старости возникает на пять лет позже, чем на страховую.
Прежде президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков подчеркнул, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости. Эксперт уточнил, что это можно сделать через любой НПФ, с помощью корпоративных пенсионных программ или путем заключения личного пенсионного плана.