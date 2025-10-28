Стало известно, кому работодатели Южного Урала предлагают самую высокую зарплату

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Челябинской области: стоматолог-терапевт (от 520 тыс. рублей за месяц), генеральный директор/СЕО (от 500 тыс. рублей), взрывник под землей, 5 разряд (до 236 тыс. до вычета налогов), водитель-дальнобойщик категории Е (от 200 до 300 тыс. рублей), ведущий инженер ПТО (от 200 тыс. рублей за месяц на руки), бетонщик/арматурщик/стропальщик (от 200 тыс. рублей), главный механик (от 200 тыс. рублей), главный технолог (металлообработка, от 200 тыс. за месяц на руки), начальник участка БВР (от 200 тыс. рублей за месяц на руки) и машинист экскаватора ЭШ 6/45 (от 200 тыс. рублей за вахту, также — на руки).