Стало известно, кому работодатели Южного Урала предлагают самую высокую зарплату

Стало известно, кому в октябре 2025 года работодатели Южного Урала предлагают самую высокую зарплату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обзор представили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.
За этот месяц открыто более 2,2 тыс. вакансий с заработной платой от 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения: медианная предлагаемая заработная плата в регионе по итогам сентября составила 69,1 тыс. рублей.
«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), разнорабочим, электромонтажникам (по 7%). Менеджеры по продажам, которые раньше стабильно попадали в топ-3 высокооплачиваемых специалистов, сейчас переместились на четвертое место, на их долю приходится лишь 6% “дорогих” вакансий в регионе. Таким образом, специалистами “на вес золота” все чаще оказываются синие воротнички», — говорится в комментарии.
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тыс. рублей и выше, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (11%), «Металлургия, металлообработка» (8%).
Отметим также, что подавляющая часть вакансий с предлагаемой зарплатой в 200 тысяч рублей и более, предполагает вахтовую занятость (60%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Челябинской области: стоматолог-терапевт (от 520 тыс. рублей за месяц), генеральный директор/СЕО (от 500 тыс. рублей), взрывник под землей, 5 разряд (до 236 тыс. до вычета налогов), водитель-дальнобойщик категории Е (от 200 до 300 тыс. рублей), ведущий инженер ПТО (от 200 тыс. рублей за месяц на руки), бетонщик/арматурщик/стропальщик (от 200 тыс. рублей), главный механик (от 200 тыс. рублей), главный технолог (металлообработка, от 200 тыс. за месяц на руки), начальник участка БВР (от 200 тыс. рублей за месяц на руки) и машинист экскаватора ЭШ 6/45 (от 200 тыс. рублей за вахту, также — на руки).