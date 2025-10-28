В стране ЕС неожиданно начали закрывать АЗС с российскими корнями

АЗС в населённом пункте Вуорела закроется 17 ноября, а станция в Кемиярви — 9 ноября. Представители заправки в Лоймаа сообщили, что смогут продавать топливо только до середины месяца. Сейчас в стране работает около 400 станций Teboil.