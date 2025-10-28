В Перми определён подрядчик, который будет обслуживать платные парковки

Подрядчик по содержанию платных парковок определён в Перми, сообщает «Новый компаньон».
На сайте госзакупок был объявлен конкурс по содержанию парковок. На участие подали две заявки, но одна была отклонена из-за несоответствий. Победителем стал индивидуальный предприниматель Янис Вишняускас. По контракту ему предстоит поддерживать порядок на 13 плоскостопных парковках.
Летнее содержание парковок включает в себя подметание и вывоз мусора, зимнее — уборку и вывоз снега. Контракт с подрядчиком будет заключён на год. Заказчиком является МКУ «Содержание объектов благоустройства».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что до конца 2025 года количество платных парковок в Перми вновь увеличится. Новые зоны появятся на улицах Хохрякова, Толмачёва, Советской, Матросова, Свердловской и Ленина. Также платными станут парковки вокруг ЖК «Гулливер».