Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми определён подрядчик, который будет обслуживать платные парковки

Зимой он должен будет убирать и вывозить снег.

Источник: Аргументы и факты

Подрядчик по содержанию платных парковок определён в Перми, сообщает «Новый компаньон».

На сайте госзакупок был объявлен конкурс по содержанию парковок. На участие подали две заявки, но одна была отклонена из-за несоответствий. Победителем стал индивидуальный предприниматель Янис Вишняускас. По контракту ему предстоит поддерживать порядок на 13 плоскостопных парковках.

Летнее содержание парковок включает в себя подметание и вывоз мусора, зимнее — уборку и вывоз снега. Контракт с подрядчиком будет заключён на год. Заказчиком является МКУ «Содержание объектов благоустройства».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что до конца 2025 года количество платных парковок в Перми вновь увеличится. Новые зоны появятся на улицах Хохрякова, Толмачёва, Советской, Матросова, Свердловской и Ленина. Также платными станут парковки вокруг ЖК «Гулливер».