В Перми определён подрядчик, который будет обслуживать платные парковки

На сайте госзакупок был объявлен конкурс по содержанию парковок. На участие подали две заявки, но одна была отклонена из-за несоответствий. Победителем стал индивидуальный предприниматель Янис Вишняускас. По контракту ему предстоит поддерживать порядок на 13 плоскостопных парковках.