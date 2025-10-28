Красноярская железная дорога отчиталась по налоговым выплатам в бюджеты края и Хакасии

За 9 месяцев 2025 года Красноярская железная дорога, включая предприятия холдинга РЖД, осуществляющие свою деятельность в границах магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 5,1 млрд рублей налогов.
В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено почти 4,4 млрд рублей, в бюджет Республики Хакасия — 760 млн.
Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму почти 6,4 млрд рублей.
ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации — Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.