Красноярская железная дорога отчиталась по налоговым выплатам в бюджеты края и Хакасии

В бюджет Красноярского края было направлено почти 4,4 млрд рублей, в бюджет Республики Хакасия — 760 млн.

За 9 месяцев 2025 года Красноярская железная дорога, включая предприятия холдинга РЖД, осуществляющие свою деятельность в границах магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 5,1 млрд рублей налогов.

В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено почти 4,4 млрд рублей, в бюджет Республики Хакасия — 760 млн.

Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму почти 6,4 млрд рублей.

ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации — Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.