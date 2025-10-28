Заларинскую транспортную развязку «Клевер» начнут реконструировать в этом году

Недавно специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступили к реализации еще одного проекта — строительства транспортного обхода села Шерагул на участке с 1508-го по 1519-й км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На текущий момент заключен контракт на первый этап работ, предполагающий строительство участка длиной 4,2 км. Общий комплекс мероприятий включает три этапа, завершить которые планируется в 2027 году.