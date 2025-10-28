Заларинскую транспортную развязку «Клевер» начнут реконструировать в этом году

IrkutskMedia, 28 октября. В ноябре этого года ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступит к работам по реконструкции транспортной развязки на 1679-м км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск в Заларинском районе Иркутской области.
В рамках реализации объекта реконструируют автомобильную дорогу протяженностью 2,8 км с увеличением количества полос движения с двух до четырех, а также с приведением съездов существующей транспортной развязки протяженностью более семи километров до нормативных требований.
Кроме того, специалисты реконструируют существующий путепровод. Изменится схема мостового сооружения, увеличат габарит проезжей части и тротуаров, количество полос движения под путепроводом. Также запланировано устройство свыше 10 км линий освещения, площадки для стоянки автомобилей и отдыха, автобусных остановок и тротуаров.
«На сегодняшний день развязка является незавершенным объектом строительства. Фактически на участке отсутствует часть разворотных петель. Она не соответствует требуемому уровню безопасности и интенсивности движения. Реконструкция позволит существенно повысить уровень безопасности дорожного движения, сделает проезд интуитивно понятным. Вместе со строительством обхода села Шерагул в ближайшие годы мы сможем существенно нарастить пропускную способность и транспортно-экономические показатели трассы Р-255 “Сибирь” в Иркутской области», — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Дмитрий Батурин.
Недавно специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступили к реализации еще одного проекта — строительства транспортного обхода села Шерагул на участке с 1508-го по 1519-й км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На текущий момент заключен контракт на первый этап работ, предполагающий строительство участка длиной 4,2 км. Общий комплекс мероприятий включает три этапа, завершить которые планируется в 2027 году.
Ранее агентство сообщало, что в начале месяца ФКУ «Упрдор Прибайкалье» объявило открытый конкурс на реконструкцию транспортной развязки на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Залари Иркутской области. Работы на участке 1679−1681 км оценены в 1,56 млрд рублей. Подрядчику предстоит завершить строительство к декабрю 2026 года, модернизировав существующую схему движения для повышения безопасности.