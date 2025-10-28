Свыше 35 международных авиамаршрутов открыл Казахстан в 2025 году

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Правительство Казахстана представило данные по развитию транспортной системы страны в 2025 году.
Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 105 единиц, включая восемь новых самолетов, введенных в эксплуатацию в 2025-м. Воздушное сообщение поддерживается с 31 страной по 144 международным маршрутам с частотой 842 рейса в неделю.
Рассказали в правительстве и о крупных проектах, реализуемых в отрасли. На данный момент ведется восстановление аэропорта Аркалык. Также был представлен генплан развития аэропорта Алматы и инвестиционная программа TAV Airport Holding на 362 миллиона долларов.
Кроме этого, заключено соглашение об инвестициях в развитие аэропорта Астаны на 547 миллиардов тенге (1,1 миллиард долларов). А еще подписано соглашение по строительству грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на 250 миллиардов тенге (464,6 миллионов долларов).
На внутренний рынок Казахстана зашли новые авиаперевозчики. Открыто свыше 35 международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.
Положительный рост отмечается и в железнодорожной отрасли. За девять месяцев 2025 года железнодорожным транспортом перевезено 339,4 миллионов тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2024-го.
До 2029 года планируется обновить 11 тысяч километров железнодорожных линий, из которых уже модернизировано более 2,8 тысячи километров. Морскими путями перевезено 6 миллионов тонн грузов, что на 9% больше, чем годом ранее.
Что касается дорожной инфраструктуры, то в 2025 году строительные и ремонтные работы охватили около 13 тысяч километров автодорог всех категорий. До конца года планируется завершить работы на 6,1 тысячи километров.