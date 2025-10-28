Мэрия Перми вновь выставит на торги участки под жилые дома на Кировоградской улице

Кроме этого, прогнозным планом приватизации планируется продать на аукционе кабельные линии и сети электроснабжения, а также лом и отходы черных металлов общим весом 924,5 тонны. Летом 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что лом и отходы черных металлов поступили от ООО «Мовиста Пермь» в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с администрацией города Перми. Лом образовался при реконструкции/ремонте муниципальных трамвайных путей, поясняли в департаменте имущественных отношений.