Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на строительство и ремонт объектов культуры

Проекты развития культуры в Красноярском крае стали главной темой обсуждения в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Котюкова с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Источник: SuperOmsk.ru

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что региону подтвердили федеральное финансирование в размере 1,4 млрд рублей. В ближайшие три года средства направят на реализацию масштабных проектов, включая строительство новых зданий для детских школ искусств в Ужуре и Нижнем Ингаше, капитальный ремонт школы искусств в ЗАТО Солнечный и реконструкцию Боготольского городского дома культуры.

Также отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Спартак» в Железногорске: там разместят театр кукол «Золотой ключик». На базе библиотек и домов культуры в Красноярске, Северо-Енисейском, Шушенском и Манско-Уярском муниципальных округах создадут восемь детских культурно-просветительских центров.

В ближайшие три года в крае откроют пять модельных библиотек. 12 музыкальных школ в муниципалитетах оснастят новыми инструментами и учебными материалами, а в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске проведут ремонт кровли и модернизацию.

«Красноярский край отличается особой самобытностью и богатым культурным наследием. Мы всегда рады совместным инициативам, которые помогают сохранять и приумножать уникальные культурные традиции страны», — отметила Ольга Любимова.

В завершение встречи Михаил Котюков отметил, что за счет федерального гранта в этом году мероприятия фестиваля «Хворостовский» впервые провели не только в Красноярске, но и еще в шести городах края.

