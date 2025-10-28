Рост цен на квартиры замедлился в Нижнем Тагиле

В УрФО Нижний Тагил остался самым доступным городом с ростом цены за кв. м на 0,2% до 100 296 ₽ Средняя стоимость квартиры увеличилась на 1,6%, до 5,27 млн руб. В Екатеринбурге цены выросли на 1% (169 329 ₽ за кв. м) и 2,6% за квартиру (8,27 млн руб.).