Рост цен на квартиры замедлился в Нижнем Тагиле

В УрФО Нижний Тагил остался самым доступным городом с ростом цены за кв. м на 0,2% до 100 296 ₽ Средняя стоимость квартиры увеличилась на 1,6%, до 5,27 млн руб. В Екатеринбурге цены выросли на 1% (169 329 ₽ за кв. м) и 2,6% за квартиру (8,27 млн руб.).
В Челябинске рост составил 1,1% за кв. м (155 231 ₽) и 1,9% за квартиру (8,74 млн руб.). В Кургане цены выросли на 1% за кв. м (123 543 ₽) и 1,8% за квартиру (6,59 млн руб.), пишет TagilCity.ru со ссылкой на портал «Мир квартир».
По всей стране рынок новостроек остается вялым. Спрос оживляется на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, но покупатели предпочитают малогабаритные квартиры. Средняя площадь покупаемой квартиры сократилась до 51,7 кв. м.