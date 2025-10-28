Новое правило для продления водительских прав вводят с 2026 года

«При замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия нужно пройти медицинское освидетельствование. Данное правило предусмотрено ч. 1 ст. 23 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”, — сообщил эксперт.
Специалист уточнил, что пересдача экзаменов в Госавтоинспекции не потребуется, но для получения новой медицинской справки необходимо будет пройти медкомиссию. Водительские удостоверения, срок действия которых истекал в период с 2022 по 2025 год включительно, были автоматически продлены на три года.
Ранее сообщалось, что механизм автоматического продления водительских прав в России перестанет действовать с 1 января 2026 года. Продлению подлежали удостоверения, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Водителям, чьи права были продлены автоматически, рекомендуется проверить дату окончания изначального срока действия, чтобы своевременно подать документы на замену. В противном случае, удостоверение станет недействительным.
