126% наценки: действительно ли жилье в Татарстане стоит вдвое дороже строительства

В целом же, по словам эксперта, говорить о единой средней стоимости строительства квадратного метра сложно — этот показатель существенно варьируется в зависимости от объекта. При этом Сиразетдинов подтвердил, что строительство в Татарстане, и особенно в Казани, обходится дороже, чем во многих других регионах России. В республике действуют одни из самых строгих в стране требований к качеству строительства.