Банк России: годовая инфляция в Прикамье выше, чем в целом по стране

В сентябре 2025 года цены по сравнению с августом выросли в Пермском крае на 0,27%. Годовая инфляция существенно не изменилась и составила 9,2%, что выше показателя в целом по стране — 7,9%. Такие данные приводит Банк России.

Источник: Freepik

Цены на продукты питания снизились благодаря сезонному поступлению свежего урожая плодоовощной продукции и увеличению предложения отдельных продуктов. При этом непродовольственные товары стали дороже, в том числе из-за ослабления рубля и недостаточного роста объемов выпуска в условиях высокого спроса.

Цены на услуги выросли в основном из-за повышенного спроса на зарубежный отдых и отдельные виды услуг. При этом больше, чем обычно, подорожал отдых в странах Юго-Восточной Азии, в том числе из-за перераспределения спроса с курортов российского юга.