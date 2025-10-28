Банк России: годовая инфляция в Прикамье выше, чем в целом по стране

Цены на продукты питания снизились благодаря сезонному поступлению свежего урожая плодоовощной продукции и увеличению предложения отдельных продуктов. При этом непродовольственные товары стали дороже, в том числе из-за ослабления рубля и недостаточного роста объемов выпуска в условиях высокого спроса.
Цены на услуги выросли в основном из-за повышенного спроса на зарубежный отдых и отдельные виды услуг. При этом больше, чем обычно, подорожал отдых в странах Юго-Восточной Азии, в том числе из-за перераспределения спроса с курортов российского юга.