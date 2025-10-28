Ричмонд
В Челябинскую область не дали ввезти более 43 тонн мандаринов и винограда

Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в Челябинскую область более 43 тонн фруктов из Казахстана из-за нарушений в документах и маркировке.

Источник: Maja Petric/CC0

Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления.

Нарушения выявили при прохождении контроля на границе России с Республикой Казахстан на пункте пропуска «Бугристое» 24—26 октября.

В ходе проверки выявлены серьезные нарушения. В одной из машин, следовавшей в Челябинск, перевозили 18,7 тонн винограда китайского происхождения, но на ящиках стояла маркировка «Мандарины».

В другом случае в Пермь из Шымкента везли 4,5 тонны мандаринов, при этом фактический вес груза превышал указанный в документах на 2,5 тонны.

Третья машина с 20 тоннами винограда ехала из Туркестанской области в Челябинск. В ней большинство ящиков были вообще без маркировки.

За нарушения фитосанитарных требований водители привлечены к административной ответственности. Весь груз был возвращен на территорию Казахстана под контролем сотрудников Россельхознадзора.

