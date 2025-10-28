В Ростовской области проверят управляющие компании

Тем не менее без отопления остаются 12 домов в Ростове-на-Дону и по одному в Батайске, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске. За последнюю неделю в Ростовской области зафиксировали 10 нештатных ситуаций, одна из них произошла на объекте теплоснабжения в Новочеркасске. Из-за порыва тепловой сети временно прекратилось отопление в одном корпусе детского сада № 37 на улице Речной, 4а. Для восстановления подачи тепла необходимо заменить 20 м магистрали. Бригада ведет работы, завершить их планируют до 1 ноября.