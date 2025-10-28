Ричмонд
Объяснено, почему в РФ пока невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю

Введение четырехдневной рабочей недели для всех россиян сейчас нереализуемо.

Введение четырехдневной рабочей недели для всех россиян сейчас нереализуемо. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, чтобы сохранить объём ВВП при переходе на укороченный график, потребуется либо увеличить производительность труда минимум на 20%, либо привлечь дополнительно около 14 миллионов работников. Причём это должно происходить одновременно во всех отраслях экономики.

Сафонов подчеркнул, что если гипотетически привлечь больше людей без повышения эффективности, это приведёт к сокращению зарплат, что невозможно. Некоторые компании уже переводят сотрудников на четырёхдневку, но не ради комфорта, а из-за снижения потребительского спроса. При этом работники теряют часть дохода.

Эксперт отметил, что в условиях дефицита кадров трудно будет обеспечить полноценный режим работы в медицине, образовании и других социальных сферах. Однако бизнес-компании, где можно повысить производительность и убрать лишнюю бюрократию, способны реализовать четырёхдневный график без снижения зарплат.

Сафонов напомнил, что за рубежом подобные проекты часто имели ограниченный эффект. В Испании сокращённая неделя вводилась ради борьбы с молодёжной безработицей, а государство компенсировало недостающие выплаты. В Финляндии эксперимент показал снижение нагрузки на медперсонал, но его приостановили из-за нехватки специалистов.

