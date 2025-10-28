Объяснено, почему в РФ пока невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю

Сафонов подчеркнул, что если гипотетически привлечь больше людей без повышения эффективности, это приведёт к сокращению зарплат, что невозможно. Некоторые компании уже переводят сотрудников на четырёхдневку, но не ради комфорта, а из-за снижения потребительского спроса. При этом работники теряют часть дохода.