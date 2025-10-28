Объяснено, почему в РФ пока невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю

Введение четырехдневной рабочей недели для всех россиян сейчас нереализуемо. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА «Новости».
По его словам, чтобы сохранить объём ВВП при переходе на укороченный график, потребуется либо увеличить производительность труда минимум на 20%, либо привлечь дополнительно около 14 миллионов работников. Причём это должно происходить одновременно во всех отраслях экономики.
Сафонов подчеркнул, что если гипотетически привлечь больше людей без повышения эффективности, это приведёт к сокращению зарплат, что невозможно. Некоторые компании уже переводят сотрудников на четырёхдневку, но не ради комфорта, а из-за снижения потребительского спроса. При этом работники теряют часть дохода.
Эксперт отметил, что в условиях дефицита кадров трудно будет обеспечить полноценный режим работы в медицине, образовании и других социальных сферах. Однако бизнес-компании, где можно повысить производительность и убрать лишнюю бюрократию, способны реализовать четырёхдневный график без снижения зарплат.
Сафонов напомнил, что за рубежом подобные проекты часто имели ограниченный эффект. В Испании сокращённая неделя вводилась ради борьбы с молодёжной безработицей, а государство компенсировало недостающие выплаты. В Финляндии эксперимент показал снижение нагрузки на медперсонал, но его приостановили из-за нехватки специалистов.
