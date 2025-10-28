В России упали розничные продажи пива

За первые три квартала 2025 года в России зафиксировано значительное сокращение розничных продаж пивной продукции. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, объем реализации пива уменьшился на 16,9% в годовом исчислении, составив 462,363 миллиона декалитров.
Продажи пивных напитков также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,9% до 73,236 миллиона декалитров. Совокупный объем реализации пива и пивных напитков сократился на 15,6%, достигнув 535,6 миллиона декалитров.
В то же время сегмент сидра, пуаре и медовухи показал противоположную тенденцию. За отчетный период продажи этой категории алкогольной продукции увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года, достигнув 8,738 миллиона декалитров.
