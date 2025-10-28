В России упали розничные продажи пива

В то же время сегмент сидра, пуаре и медовухи показал противоположную тенденцию. За отчетный период продажи этой категории алкогольной продукции увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года, достигнув 8,738 миллиона декалитров.