В автосалонах Узбекистана выявлены проблемы с гарантиями на автомобили и их детали

Потребители отмечают, что даже если они соблюдали все правила эксплуатации, но обратились за обслуживанием не в рекомендованный сервис, гарантия прекращала своё действие до окончания срока. Однако сейчас гарантия предоставляется как на автомобиль в целом, так и на отдельные его части. Исходя из этих требований, если гарантия на конкретный агрегат автомобиля указана отдельно, то гарантия на него должна предоставляться отдельно.