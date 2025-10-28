В автосалонах Узбекистана выявлены проблемы с гарантиями на автомобили и их детали

Главная претензия — были обнаружены различия между сроками гарантии, предоставляемой на автомобиль в целом, и сроками гарантии на его отдельные комплектующие.
Например, для автомобилей BYD, продаваемых Auto Region Plus, установлен общий гарантийный срок 96 месяцев или 150 000 км, однако на свинцово-кислотную стартерную батарею — только 12 месяцев или 20 000 км, а на некоторые запасные части — 48 месяцев или 120 000 км.
Аналогичные различия выявлены и у автомобилей UzAuto Motors. К примеру, для Cobalt гарантия составляет 36 месяцев или 100 000 км, тогда как для двигателя — всего 24 месяца или 50 000 км.
Согласно закону «О защите прав потребителей», гарантийный срок на комплектующие не должен быть меньше гарантийного срока на само транспортное средство. Однако проверка показала, что на практике у всех авто срок гарантии на комплектующие оказывается меньше, чем на автомобиль в целом.
Ещё один важный момент: если обслуживание автомобиля проходило не в авторизованном сервисном центре или не в срок, а также при установке дополнительного оборудования (например, сигнализации, перехода на газовое топливо), гарантия автоматически аннулируется.
Потребители отмечают, что даже если они соблюдали все правила эксплуатации, но обратились за обслуживанием не в рекомендованный сервис, гарантия прекращала своё действие до окончания срока. Однако сейчас гарантия предоставляется как на автомобиль в целом, так и на отдельные его части. Исходя из этих требований, если гарантия на конкретный агрегат автомобиля указана отдельно, то гарантия на него должна предоставляться отдельно.
При этом на сегодняшний день в стране отсутствует единая база данных, где фиксируется, находится ли тот или иной автомобиль на гарантии или уже нет. Это создаёт дополнительные сложности для автовладельцев при обращении в сервис.
По итогам проверки Комитет по конкуренции пообещал принять меры для устранения выявленных недостатков и урегулирования вопросов, связанных с гарантийными сроками.