Что будет с ключевой ставкой в следующем году: в Банке России выступили с заявлением

Набиуллина: текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

Продолжающийся на данный момент цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На тему ключевой ставки глава регулятора высказалась во вторник, 28 октября. Тогда, комментируя текущую ситуацию, она подчеркнула, что прогнозы весьма положительные. Поскольку ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала Набиуллина.

Тогда же Набиуллина добавила, что скоропалительно снижать ключевую ставку нельзя. Поскольку подобный подход способен перечеркнуть весь достигнутый процесс.

Набиуллина высказалась и об инфляции в России. Председатель ЦБ РФ подчеркнула, что уже во второй половине 2026 года она опустится до целевого уровня в четыре процента.

