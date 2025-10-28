Банк России дал прогноз по инфляции: что будет в 2026 году

Во второй половине 2026 года инфляция в России опустится к целевому уровню в 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Текущую ситуацию в российской экономике руководитель регулятора прокомментировала во вторник, 28 октября. Тогда она обозначила, что ситуация полностью контролируемая. Поэтому уже во второй половине 2026 года инфляция в РФ должна снизиться до четырех процентов. Данный уровень является целевым.
«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4−5%, то есть, несколько выше цели, из-за значительного вклада разового факторов разовых факторов в самом начале года», — сказала Набиуллина.
Тогда же Эльвира Набиуллина высказалась о ключевой ставке. Она подчеркнула, что текущий цикл ее снижения затронет весь 2026 год.