Банк России дал прогноз по инфляции: что будет в 2026 году

Набиуллина: инфляция опустится к 4% во второй половине 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине 2026 года инфляция в России опустится к целевому уровню в 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Текущую ситуацию в российской экономике руководитель регулятора прокомментировала во вторник, 28 октября. Тогда она обозначила, что ситуация полностью контролируемая. Поэтому уже во второй половине 2026 года инфляция в РФ должна снизиться до четырех процентов. Данный уровень является целевым.

«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4−5%, то есть, несколько выше цели, из-за значительного вклада разового факторов разовых факторов в самом начале года», — сказала Набиуллина.

Тогда же Эльвира Набиуллина высказалась о ключевой ставке. Она подчеркнула, что текущий цикл ее снижения затронет весь 2026 год.

