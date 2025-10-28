«Такова реальность»: В ЦБ раскрыли сценарий движения экономики России

Российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Реальность такова, добавила руководитель регулятора, что основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.
На днях руководитель Центрального банка России, говоря о выходе российской экономики из перегрева заверила, что регулятор внимательно анализирует ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке, учитывая фактическую динамику экономического развития.
Ранее Набиуллина отметила, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике России и не приведет к снижению ключевой ставки Центробанка.
Она также указала, что весьма сложно дать оценку влияния на инфляцию сразу двух таких важных факторов, как повышение НДС на 2% и увеличение утильсбора, особенно если они произошли одномоментно.