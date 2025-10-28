Ричмонд
«Такова реальность»: В ЦБ раскрыли сценарий движения экономики России

Набиуллина: Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева.

Российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Реальность такова, добавила руководитель регулятора, что основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

На днях руководитель Центрального банка России, говоря о выходе российской экономики из перегрева заверила, что регулятор внимательно анализирует ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке, учитывая фактическую динамику экономического развития.

Ранее Набиуллина отметила, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике России и не приведет к снижению ключевой ставки Центробанка.

Она также указала, что весьма сложно дать оценку влияния на инфляцию сразу двух таких важных факторов, как повышение НДС на 2% и увеличение утильсбора, особенно если они произошли одномоментно.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
