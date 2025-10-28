Ричмонд
Выяснилось, что суд в РФ запретил объявления о жилье только для мусульман

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче квартир и домов только людям, исповедующим ислам.

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче квартир и домов только людям, исповедующим ислам. Такое решение приняли после проверки прокуратуры, которая заметила эти посты в телеграм-канале.

В тематическом канале нашли два объявления. В одном предлагали квартиру у метро «Щелковская» только для мусульман, в другом — дом в Подмосковье с тем же условием. Канал был открыт, и доступ к публикациям имел любой пользователь.

Прокуратура расценила такие формулировки как дискриминацию по религиозному признаку и потребовала признать информацию запрещенной.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил заблокировать эти объявления.

