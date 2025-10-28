Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о планах продолжить снижение ключевой ставки в 2026 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о планах продолжить снижение ключевой ставки в 2026 году.

«Нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и конечно же не допустить переохлаждения экономики», — подчеркнула Набиуллина.

Снижение ставки будет происходить постепенно с учётом макроэкономических показателей.

Текущая ключевая ставка составляет 16,5% годовых после очередного снижения на 0,5 процентного пункта в октябре 2025 года.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше