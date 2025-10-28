Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о планах продолжить снижение ключевой ставки в 2026 году.
«Нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и конечно же не допустить переохлаждения экономики», — подчеркнула Набиуллина.
Снижение ставки будет происходить постепенно с учётом макроэкономических показателей.
Текущая ключевая ставка составляет 16,5% годовых после очередного снижения на 0,5 процентного пункта в октябре 2025 года.
