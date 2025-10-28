Набиуллина: цикл снижения ставки захватит весь 2026 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года.
По её словам, Центробанк стремится как можно скорее завершить период высокой инфляции, но при этом избежать перегрева экономики.
«С июня мы начали процесс снижения ключевой ставки, и за четыре месяца её удалось уменьшить на 4,5 процентных пункта. Согласно нашему прогнозу, этот цикл будет продолжаться в течение следующего года», — сказала Набиуллина.
Она также подчеркнула, что все решения по ключевой ставке принимаются с учётом необходимости быстрого завершения периода высокой инфляции и предотвращения экономического спада.
Ранее сообщалось, что Центробанк пересмотрел прогноз роста экономики.