Набиуллина: цикл снижения ставки захватит весь 2026 год

Все решения по ставке исходят из того, что нужно быстрее завершить период высокого роста цен, отметила глава ЦБ РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года.

По её словам, Центробанк стремится как можно скорее завершить период высокой инфляции, но при этом избежать перегрева экономики.

«С июня мы начали процесс снижения ключевой ставки, и за четыре месяца её удалось уменьшить на 4,5 процентных пункта. Согласно нашему прогнозу, этот цикл будет продолжаться в течение следующего года», — сказала Набиуллина.

Она также подчеркнула, что все решения по ключевой ставке принимаются с учётом необходимости быстрого завершения периода высокой инфляции и предотвращения экономического спада.

Ранее сообщалось, что Центробанк пересмотрел прогноз роста экономики.

