Кошки обходятся жителям России дешевле собак, следует из данных опроса

Жители России, отдавшие предпочтение кошкам как домашним животных, тратят меньше денег, чтобы обеспечить питомца всем необходимым, чем те, у кого живут собаки, утверждает ТАСС.

Кошки, по данным опроса, обходятся хозяевам в 2−5 тысяч рублей в месяц, в то время как содержание собак предполагает траты выше 5 тысяч рублей в месяц.

Из опроса также следует, что кошки среди россиян популярнее собак.

