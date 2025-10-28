Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области обсуждают строительство китайского завода

Предприятие займется переработкой отходов животноводства и птицеводства.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области обсуждается строительство китайского завода по переработке и утилизации отходов животноводства и птицеводства. Мощность предприятия составит 35 тысяч тонн сырья в год, а возможный срок реализации проекта — пять лет. Продуктом переработки отходов станут мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также животный жир.

Строительство завода позволит решить проблему безопасной утилизации животных отходов от предприятий Воронежской области и создаст в регионе 57 постоянных рабочих мест с высокой зарплатой.