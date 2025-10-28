В Воронежской области обсуждают строительство китайского завода

В Воронежской области обсуждается строительство китайского завода по переработке и утилизации отходов животноводства и птицеводства. Мощность предприятия составит 35 тысяч тонн сырья в год, а возможный срок реализации проекта — пять лет. Продуктом переработки отходов станут мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также животный жир.