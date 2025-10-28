Раскрыто предложение США по активам «Роснефти» в Германии

США дали Германии шесть месяцев, чтобы решить вопрос с собственностью немецких активов «Роснефти». Об этом рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
По информации агентства, Вашингтон готов предоставить Rosneft Deutschland временную лицензию без права продления. Немецкие власти сейчас рассматривают это предложение и должны сообщить решение в ближайшие дни.
Министр экономики Катерина Райх намерена обсудить вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет в Торонто.
Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия надеется на снятие санкций с немецкого подразделения «Роснефти». Он также поддержал последние меры США против России, отметив решимость президента Дональда Трампа усилить давление на Москву, чтобы добиться окончания конфликта в Украине.
Читайте также: Выяснилось, что ФРГ хочет вывести дочки «Роснефти» из-под санкций США.