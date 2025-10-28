Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто предложение США по активам «Роснефти» в Германии

США дали Германии шесть месяцев, чтобы решить вопрос с собственностью немецких активов «Роснефти».

США дали Германии шесть месяцев, чтобы решить вопрос с собственностью немецких активов «Роснефти». Об этом рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации агентства, Вашингтон готов предоставить Rosneft Deutschland временную лицензию без права продления. Немецкие власти сейчас рассматривают это предложение и должны сообщить решение в ближайшие дни.

Министр экономики Катерина Райх намерена обсудить вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет в Торонто.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия надеется на снятие санкций с немецкого подразделения «Роснефти». Он также поддержал последние меры США против России, отметив решимость президента Дональда Трампа усилить давление на Москву, чтобы добиться окончания конфликта в Украине.

Читайте также: Выяснилось, что ФРГ хочет вывести дочки «Роснефти» из-под санкций США.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше