Инфляция в Приморье оказалась рекордной: цены растут быстрее, чем по России

Разница в темпах инфляции между Приморьем и остальной Россией объясняется целым рядом региональных особенностей. В сентябре цены в крае увеличились более интенсивно, чем в среднем по стране. Одна из главных причин — ситуация с урожаем овощей и фруктов. Если по России плодоовощная продукция ощутимо подешевела благодаря высокому урожаю, то в Приморье цены снизились лишь умеренно. Урожай овощей в крае увеличился значительно меньше, чем по стране в целом, что не позволило существенно сбить цены на местную продукцию.