Инфляция в Приморье оказалась рекордной: цены растут быстрее, чем по России

«Годовая инфляция в Приморье замедлилась, но осталась выше общероссийской. За 12 месяцев в крае сильнее подорожали продукты питания и услуги, особенно проезд в пассажирском транспорте и аренда квартир», — сообщили в Дальневосточном управлении ЦБ РФ.
По отношению к августу цены в крае выросли на 0,51%. Больше всего в сентябре подорожали услуги, заметно прибавили в стоимости продовольственные и непродовольственные товары. За последние 12 месяцев наибольший рост продемонстрировали услуги и продукты питания, которые прибавили в цене больше, чем потребительская корзина в целом.
Разница в темпах инфляции между Приморьем и остальной Россией объясняется целым рядом региональных особенностей. В сентябре цены в крае увеличились более интенсивно, чем в среднем по стране. Одна из главных причин — ситуация с урожаем овощей и фруктов. Если по России плодоовощная продукция ощутимо подешевела благодаря высокому урожаю, то в Приморье цены снизились лишь умеренно. Урожай овощей в крае увеличился значительно меньше, чем по стране в целом, что не позволило существенно сбить цены на местную продукцию.
Еще один фактор ценового давления — образовательные услуги. Учебные заведения региона повысили стоимость обучения более значительно, чем в среднем по России. В годовом выражении особенно заметно подорожали транспортные услуги — проезд в пассажирском транспорте, а также аренда жилья, что напрямую влияет на бюджеты приморцев.
Впрочем, есть и сдерживающие факторы. Бензин в Приморье подорожал существенно меньше, чем в среднем по стране, благодаря увеличению поставок топлива в регион в конце августа — сентябре. Непродовольственные товары за год прибавили в цене меньше общероссийских показателей.
С учетом сезонной корректировки рост цен в сентябре существенно замедлился. Основной причиной стало сильное снижение цен на аренду квартир. Рост цен на продукты питания замедлился благодаря увеличению импортных поставок овощей и фруктов, а на непродовольственные товары ускорился из-за повышения спроса на автомобили.
В Дальневосточном управлении ЦБ РФ отметили, что годовая инфляция в России продолжает снижаться, но пока остается высокой. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос. С учетом этого в 2026 году инфляция снизится до 4−5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.
Ранее сообщалось о том, что Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она на уровне 16,5% годовых.