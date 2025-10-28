Ричмонд
Набиуллина рассказала о разморозке половины активов российских инвесторов

Работа по возвращению оставшихся активов российских частных инвесторов продолжается, заверила глава ЦБ.

Источник: Комсомольская правда

Половина активов российских частных инвесторов, которые ранее были заблокированы, уже разморожена. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

Глава Центробанка отметила, что не будет подробно перечислять все действия, которые были совместно предприняты регулятором и правительством для восстановления прав частных инвесторов. Она уточнила, что примерно 50% от общего объема этих активов было разблокировано различными способами, и люди уже получили доступ к половине своих средств.

«Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», — рассказала Набиуллина.

Прежде председатель Банка России заявила, что российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Реальность такова, добавила руководитель регулятора, что основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

