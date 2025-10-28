Набиуллина рассказала о разморозке половины активов российских инвесторов

Глава Центробанка отметила, что не будет подробно перечислять все действия, которые были совместно предприняты регулятором и правительством для восстановления прав частных инвесторов. Она уточнила, что примерно 50% от общего объема этих активов было разблокировано различными способами, и люди уже получили доступ к половине своих средств.