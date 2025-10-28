Как накопить на свое жилье в Казахстане

Отмечается, что самым популярным инструментом для накоплений у казахстанцев остаются банковские депозиты.
По данным Нацанка, на конец августа 2025 года вклады физлиц превысили 26 трлн тенге, увеличившись за год на 17,5%. За последние три года депозиты населения росли в среднем на 22,5% ежегодно — интерес к сбережениям продолжает расти.
Многие думают, что копить можно только при высоких доходах. На деле же, подчеркивают Ranking.kz, важна не сумма, а регулярность.
«Даже 10% от зарплаты, откладываемые ежемесячно, со временем превращаются в ощутимый капитал. Это не магия, а эффект сложных процентов: деньги, которые приносят доход, начинают “работать” на вкладчика», — заявили авторы портала.
Еще одна распространенная ошибка — откладывать «из остатка». В Ranking.kz считают, что такой подход редко приносит результат. Эксперты советуют поступать наоборот: сначала отложить часть дохода, а потом распределять оставшиеся средства на повседневные расходы.
Кроме того, копить на жилье стало проще благодаря системе жилищно-строительных сбережений (ЖСС) и сервису «Арманға жол» от Отбасы банка. Программа позволяет автоматически перечислять деньги с зарплаты на депозит. Сотруднику достаточно подать заявление в бухгалтерию, после чего нужная сумма будет переводиться в день начисления заработной платы.
Есть и другой вариант — настроить автоплатеж через мобильное приложение Отбасы банка. Такой способ помогает сохранять регулярность и дисциплину.
Регулярные отчисления дают дополнительные преимущества:
государственная премия — 20% от годовой суммы накоплений, но не более 200 МРП. В 2025 году это максимум в 157 280 тенге. Чтобы получить бонус, нужно пополнить вклад на 786 400 тенге до конца года; рост оценочного показателя (ОП) вкладчика, от которого зависит ставка по ипотеке. Чем выше ОП, тем ниже процент. Сейчас ставки в системе ЖСС составляют от 3,5% до 5%.
Отмечается, что за неполный 2025 год в Отбасы банке открыли около 670 тыс. новых депозитов, ежедневно клиенты оформляют примерно 2,5 тыс. вкладов и 190 ипотечных займов.
Ранее «Курсив» писал, что на 1 июня 2025 года доля Отбасы банка в общем ипотечном портфеле страны сократилась до 51%. Это означает, что почти половина всех ипотечных кредитов в Казахстане была выдана другими банками, а не Отбасы.