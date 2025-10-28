«Белавиа» запустила новое направление — узнали подробности

28 октября ночью авиакомпания «Белавиа» впервые отправила самолет Airbus по маршруту Минск-Маттала. Это историческое событие для перевозчика: подобная полетная программа реализуется впервые. В честь открытия нового направления пассажиров ждал праздник с азиатским колоритом — традиционные гирлянды, сувениры и праздничная атмосфера. Первым туристам вручили специальные подарки.
В торжественной церемонии открытия нового авиамаршрута приняли участие руководство авиакомпании «Белавиа», представители Министерства иностранных дел Беларуси, Национального аэропорта Минск, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации Шобини Гунасекера.
Посол подчеркнула, что открытие прямого авиасообщения между Минском и Матталой — это важная веха в развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами. В этом году Беларусь и Шри-Ланка отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец отметил, что запуск прямого авиасообщения с Шри-Ланкой — это не только шаг навстречу туристам, но и важный импульс для развития деловых связей.
Рейсы по маршруту Минск-Маттала будут выполняться раз в неделю по вторникам.
Для въезда в Шри-Ланку гражданам Беларуси требуется предварительное оформление электронного разрешения на въезд (ETA). Заявку можно подать как индивидуально, так и в составе группы через официальный сайт. Срок рассмотрения — до 24 часов.
Срок действия электронного разрешения на въезд (ETA) для граждан Беларуси составляет 30 дней с момента прибытия в Шри-Ланку. Виза предусматривает двукратный въезд.
С 8 января 2026 года авиакомпания «Белавиа» запускает прямые рейсы из Минска в Паттайю (аэропорт Утапао), а с 11 января — на Пхукет.