Белорусский банк сказал о четырехдневных сложностях с операциями по картам. Речь идет об одном из крупнейших банков страны — Белагропромбанке. Причиной невозможности проведения некоторых операций по карте станет переход банка на новое программное обеспечение, который займет несколько дней.
Наиболее значительные перебои в период модернизации прграммного обеспечения ожидаются с 00.00 30 октября до 24.00 2 ноября. В это время возможны сбои при проведении любых операций по банковским картам, за исключением оплаты товаров и услуг в магазинах и снятия наличных в банкоматах.
3 ноября также будут действовать следующие ограничения:
— с 01.00 до 05.00 — все операции по банковским картам, в том числе в банкоматах и инфокиосках, будут полностью или частично приостановлены.
— с полуночи до полудня (00.00 — 12.00) возможны перебои в работе мобильного и интернет-банкинга, а также будет ограничено предоставление услуг в офисах банка.