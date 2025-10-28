Белорусский банк сказал о четырехдневных сложностях с операциями по картам

Наиболее значительные перебои в период модернизации прграммного обеспечения ожидаются с 00.00 30 октября до 24.00 2 ноября. В это время возможны сбои при проведении любых операций по банковским картам, за исключением оплаты товаров и услуг в магазинах и снятия наличных в банкоматах.