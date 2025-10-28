Ричмонд
Агрокомплекс Ткачева выкупил агрохолдинг «Приосколье»

АО фирма «Агрокомплекс», контролируемая экс- губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, завершила приобретение 100% московской холдинговой компании ООО «Инвест Трейд», которой принадлежат структуры белгородского агрохолдинга «Приосколье».

Источник: Новая Кубань

Данные о сделке внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Приосколье» основано в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики и включает четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок с общей мощностью 430 тыс. тонн в год. По итогам 2024 года выручка холдинга составила 58,5 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 11,1 млрд рублей.

О планах «Агрокомплекса» приобрести «Приосколье» стало известно в январе 2025 года, при этом сумма сделки оценивалась примерно в 50 млрд рублей. Завершение покупки укрепляет позиции Ткачева в аграрном секторе и открывает новые возможности для развития мясоперерабатывающей отрасли в регионе.