«Приосколье» основано в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики и включает четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок с общей мощностью 430 тыс. тонн в год. По итогам 2024 года выручка холдинга составила 58,5 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 11,1 млрд рублей.
О планах «Агрокомплекса» приобрести «Приосколье» стало известно в январе 2025 года, при этом сумма сделки оценивалась примерно в 50 млрд рублей. Завершение покупки укрепляет позиции Ткачева в аграрном секторе и открывает новые возможности для развития мясоперерабатывающей отрасли в регионе.
Агрокомплекс Ткачева выкупил агрохолдинг «Приосколье»
АО фирма «Агрокомплекс», контролируемая экс- губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, завершила приобретение 100% московской холдинговой компании ООО «Инвест Трейд», которой принадлежат структуры белгородского агрохолдинга «Приосколье».
Данные о сделке внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).