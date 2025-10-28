Самый большой отель Казахстана сдает номера за 16 тыс. тенге в сутки

Байназаров также отметил, что в отеле, по его мнению, подают достаточно вкусные завтраки, персонал вежливый, а цены остаются доступными для столицы. К примеру, на сайте Booking.com, где рейтинг гостиницы составляет 7,9 балла, говорится, что заселение в ноябре в двухместный номер обойдется постояльцам в 22 400 тенге в сутки, а в полулюкс — 34 400 тенге. При этом ранее бронирование номера может стоить еще дешевле — 16 000 тенге. Отель также предлагает апартаменты бизнес- класса от 150 000 тенге в месяц. Минимальный срок аренды — от 1 месяца.