Самый большой отель Казахстана сдает номера за 16 тыс. тенге в сутки

По словам блогера, если каждую ночь останавливаться в новом номере отеля, то такое перемещение заняло бы почти полтора года. При открытии King Hotel Astana считался одним из самых высоких зданий Астаны и настоящим архитектурным гигантом. Сейчас о нем многие забыли, но его рекорд по масштабности все еще не сумела повторить ни одна отельная сеть в стране.
Байназаров также отметил, что в отеле, по его мнению, подают достаточно вкусные завтраки, персонал вежливый, а цены остаются доступными для столицы. К примеру, на сайте Booking.com, где рейтинг гостиницы составляет 7,9 балла, говорится, что заселение в ноябре в двухместный номер обойдется постояльцам в 22 400 тенге в сутки, а в полулюкс — 34 400 тенге. При этом ранее бронирование номера может стоить еще дешевле — 16 000 тенге. Отель также предлагает апартаменты бизнес- класса от 150 000 тенге в месяц. Минимальный срок аренды — от 1 месяца.
Интересно, что в 2017 году King Hotel Astana сменил владельца. По данным СМИ, объект был продан за 6 млрд 687 млн тенге. Ранее отель находился под арестом казахстанского банка, его забрали у владельцев в счет погашения займа.
