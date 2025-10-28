Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый большой отель Казахстана сдает номера за 16 тыс. тенге в сутки

Казахстанский блогер Митя Байназаров рассказал в Instagram о самом большом отеле страны. Им является 4-х звездочный King Hotel Astana, расположенный в исторической части столицы на правом берегу. Гостиница открылась в далеком 2009 году, имеет 23 этажа и 475 номеров, а открывал ее сам Назарбаев.

Источник: Курсив

По словам блогера, если каждую ночь останавливаться в новом номере отеля, то такое перемещение заняло бы почти полтора года. При открытии King Hotel Astana считался одним из самых высоких зданий Астаны и настоящим архитектурным гигантом. Сейчас о нем многие забыли, но его рекорд по масштабности все еще не сумела повторить ни одна отельная сеть в стране.

Байназаров также отметил, что в отеле, по его мнению, подают достаточно вкусные завтраки, персонал вежливый, а цены остаются доступными для столицы. К примеру, на сайте Booking.com, где рейтинг гостиницы составляет 7,9 балла, говорится, что заселение в ноябре в двухместный номер обойдется постояльцам в 22 400 тенге в сутки, а в полулюкс — 34 400 тенге. При этом ранее бронирование номера может стоить еще дешевле — 16 000 тенге. Отель также предлагает апартаменты бизнес- класса от 150 000 тенге в месяц. Минимальный срок аренды — от 1 месяца.

Интересно, что в 2017 году King Hotel Astana сменил владельца. По данным СМИ, объект был продан за 6 млрд 687 млн тенге. Ранее отель находился под арестом казахстанского банка, его забрали у владельцев в счет погашения займа.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что в Алматы собираются строить 9-этажный отель Hampton. Жители микрорайона «Коктем» забили тревогу — вместо отеля власти обещали им 4-этажную парковку.