Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей.
И уточнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013 рублей.
Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.