Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.