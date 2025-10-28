Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей.

Виктор Ляшок
старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

И уточнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013 рублей.

Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.